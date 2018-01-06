Одиннадцать саудовских принцев задержали за протест против экономии

КИЕВ. 6 января. УНН. В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокма для протеста против мер жесткой экономии, введенных приказом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что приказ предусматривал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги - за воду и электричество.

Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.

"Им сообщили, что их требования ошибочны, но они отказались покинуть Каср аль-Хокма. ​​Королевской охране было поручено ... вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хайер, в ожидании суда", - цитирует Reuters местное издание sabq.org, которое ссылается на собственные источники.

Издание добавляет, что ведущий мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета.

По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 млрд риалов.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Саудовская Аравия освободила 23 задержанных в обмен на их состояние.