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На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО

На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО

КИЕВ. 6 января. УНН. Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании начнется 9 января и продлится до конца месяца 2018 года. Об этом сообщили в УЦОКО, передает УНН.

"Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам - 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета.

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Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам - 6 апреля.

Информация о стоимости пробного ВНО размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.

Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВНО, тестирование
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