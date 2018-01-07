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Смертельное ДТП под Киевом: полиция задержала водителя-беглеца

Смертельное ДТП под Киевом: полиция задержала водителя-беглеца

КИЕВ. 6 января. УНН. Работники полиции задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который сегодня совершил смертельный наезд на женщину на Новообуховской трассе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого.

По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января на Новообуховской трассе, возле санатория "Октябрь", водитель сбил женщину на пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, задержание
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