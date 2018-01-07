Наркотики по почте: в старом радио в Донецкую область пытались переправить амфетамин

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области 22-летний житель Кропивницкого пытался получить посылку с наркотиками из Чернигова. Запрещенное вещество было тщательно спрятано в радио, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донбасса.

"В отделении службы доставки г. Никольское, что в Донецкой области, сотрудник полиции обратил внимание на подозрительное поведение одного из посетителей. Житель Кропивницкого 1995 года рождения получал посылку из Чернигова, и при этом заметно нервничал. Как оказалось, в коробке находился предмет, похожий на старое радио. Открыв его, полицейские заметили пакетик с порошком белого цвета", - сообщают в пресс-службе полиции Донбасса.

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По словам владельца посылки правоохранителям стало известно, что это сильнодействующее психотропное вещество - амфетамин.

Изъятое направлено на экспертизу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".