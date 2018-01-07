Сочельник в зоне АТО: благословение священника и волонтерская кутья

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинские бойцы в Крымском готовятся к Святому ужину. Военные посетили храм, а также получили домашние сладости от волонтеров. Об этом говорится на видео, которое обнародовал пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Так, на видео записано короткое приветствие отца Александра, который пожелал всем защитникам крепкого здоровья и мира.

"Мира, согласия и Божьего благословения", - отметил отец Александр.

Кутья и сладости в Крымское прихалы от волонтеров из Тернопольской области. Военные благодарят за сладости и говорят, что волонтерская кутья вкуснее, потому что приготовленная с любовью.

"Нам передали изюм, мак и орешки", - рассказали военные и поблагодарили волонтеров, которые о них позаботились в канун Рождества.

Напомним, сегодня, 6 января, Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Одна из главных традиций празднования православного Сочельника - приготовление кутьи. Это блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, заправленного медом и фруктами, вечером ест вся семья.

С появлением первой звезды на небе можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.