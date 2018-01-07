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Суббота, 6 января 2018, 19:34 • Тоня Туманова
Драка перед футбольным матчем в Испании: 23 фанов арестовали
КИЕВ. 6 января. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали 23 футбольных фаната за участие в драке накануне матча 18-го тура Примеры между "Севильей" и "Реал Бетис", сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По информации СМИ, драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее.
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Как сообщал УНН, после матча "Прикарпатье" - "Карпаты" в Ивано-Франковске между болельщиками и полицией произошла стычка. По меньшей мере два человека травмированы.
Источник: УНН
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