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Трамп заявил, что готов вступить в переговоры КНДР и Южной Кореи

Трамп заявил, что готов вступить в переговоры КНДР и Южной Кореи

Дональд Трамп

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп добавил, что США готовы поддержать переговоры.

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"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея относительно Олимпиады", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей по Олимпийским играм в Пхенчхане 9 января.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Южная Корея, Дональд Трамп
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