Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 07 января 2018 05:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт
Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Двое "динамовцев" попали в число самых перспективных футболистов Европы

Двое "динамовцев" попали в число самых перспективных футболистов Европы

КИЕВ. 6 января. УНН. УЕФА составил список самых ярких юных игроков из европейских чемпионатов, которые считаются наиболее перспективными, сообщает УНН со ссылкой на сайт Организации.

К числу топ-50 вошло два украинца, которые защищают цвета киевского "Динамо" - 20-летние Владимир Шепелев и Виктор Цыганков.

"По словам президента" Динамо "Игоря Суркиса, Цыганков сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. В сезоне 2017/18 полузащитник подтвердил свой высокий класс", - так УЕФА охарактеризовал Цыганкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК "Динамо" объявил о подписании защитника Шабанова

Стоит отметить, что в активе Цыганкова 15 проведенных поединков в этом сезоне - 6 голов и 4 ассиста, а в Шепелева 14 сыгранных баталий - 1 гол и 4 ассиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Олимпик" продлил контракт с тренером и разорвал соглашение с нападающим

Источник: УНН
Теги: Украина, Европа, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.