"Белый Барс" праздновал выигрыш в первой игре после обновления УХЛ

КИЕВ. 6 января. УНН. ХК “Белый Барс” успешно начал выступления в начале 2018-го года в украинском хоккейной лиге, разгромив на своем льду хоккеистов Броварской “Волков”, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Уже на 4-й минуте Дмитрий Даниленко смог воспользоваться ошибкой Броварской команды и забросил шайбу в ворота Артема Кожевникова. А через минуту преимущество своей команды увеличил Богдан Грицюк. Но под конец первой двадцатиминутки Соломону Шапиро все же удалось сократить разницу в счете и, выходом один на один, пробить Сергея Люльчук.

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В начале второго периода команды обменялись взаимными исключениями, но заброшенными шайбами ​​так и не отличились. И только на 6 минуте новичок белоцерковской команды Максим Разумов вывел “барсов” вперед. На экваторе поединка при игре в большинстве смог отличиться Евгений Тимченко с помощью Руслана Ромащенко. А удвоить преимущество “Белого Барса” только через 30 секунд удалось Михаилу Ядловского. За две минуты до конца второй двадцатиминутки Артем Козиенко, сразу же после вбрасывания, застал врасплох Никиту Гордюшина и сделал счет 6:1, отобрав у “Волков” надежду отыграться.

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Заключительная двадцатиминутка началась с неоднократных атак на ворота “Волков”, и на третьей минуте капитан команды Руслан Ромащенко забросил 130 в текущем в сезоне и 8 в этом поединке шайбу. На экваторе финального периода защитник “барсов” Михаил Ядловский переиграл Никиту Гордюшина, записав еще одно очко на свой счет. И через несколько минут дубль сделал новичок “барсов” Максим Разумов. Все попытки гостей отыграться поднялись на ноль и юбилейную шайбу в этом матче на свой счет записал Ромащенко. Под конец матча “Волкам” все же удалось забросить в ворота Александра Качулы. Голом отметился Алексей Черемнов — 10:2.

Отметим, что бело церквушке продолжают уверенно удерживать вторую строчку чемпионата (54), имея 10 очков преимущества над “Кременчугом”.

Добавим также, в следующем туре “Белый Барс” отправится 10 января в гости к “Галицких Львов”.