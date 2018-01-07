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Умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

КИЕВ. 6 января. УНН. Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни, передает УНН со ссылкой на сайт НАСА.

“Мы расстроены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по её поверхности и участвовал в первой миссии шаттла”, - говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter.

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Всего Янг ​​побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях “Джемини”, “Аполлон” и на космическом челноке “Колумбия”. Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше в ведомстве.

Как ранее сообщало УНН, бывший астронавт NASA Брюс Маккендлесс II, первым вышел в открытый космос без страховки, умер в четверг в возрасте 80 лет.

Источник: УНН
Теги: NASA
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