Сотрудника мексиканской газеты El Universal убили во время разбойного нападения

КИЕВ. 7 января. УНН. В Мехико во время разбойного нападения был убит сотрудник дного из ведущих СМИ Мексики El Universal. Об этом сообщила электронная версия печатного издания со ссылкой на министерство общественной безопасности Мехико, передает УНН.

Неизвестные попытались ограбить Хосе Херардо Мартинеса, когда он покупал подарки детям. Журналиста, получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, однако он умер на операционном столе.

По факту убийства представителя СМИ начато расследование.

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В 2017 году в Мексике было убито 12 журналистов, столько же, сколько в Сирии, согласно подсчетам организации “Репортеры без границ”. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в Мексике остаются безнаказанными. С 2000 года в латиноамериканской стране не менее 104 журналиста стали жертвами преступников.

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Как ранее сообщало УНН, Генеральная прокуратура Украины ожидает от Шевченковского районного суда Киева полный текст приговора Юрию Крысин, которого приговорили к 4 годам лишения свободы (условно) за участие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея.