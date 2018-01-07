Премьер-министерка Великобритании может привести перестановки в кабинете министров 8 января

КИЕВ. 7 января. УНН. Премьер-министерка Великобритании Тереза ​​Мэй 8 января может объявить об изменениях в кабинете министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное информационное агентство Reuters.

Об этом говорится в статье воскресной газеты The Sunday Times, доступ к содержанию которой получило одно из крупнейших международных информационных агентств Reuters. На сайте самого еженедельника-первоисточника статья еще не опубликована.

В материале говорится, что премьерка назначит нового главу секретариата британского кабмина. Эта должность вакантна после отставки Дамиана Грина, который ушел в декабре на фоне скандала, разгоревшегося вокруг его рабочего компьютера, на котором еще много лет назад были обнаружены материалы порнографического содержания. Де-факто глава секретариата имеет полномочия заместителя главы правительства, хотя официально этот статус за ним не закреплен.

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При этом The Sunday Times предполагает, что ведущие члены кабинета, среди которых министр финансов Филипп Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, правительство британского премьера Терезы Мэй потерпел поражение в парламенте во время голосования по важной поправки к законопроекту о переносе европейского законодательства в британское.