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Ярмоленко оформил результативный пас в спарринге "Боруссия" - "Фортуна"

Ярмоленко оформил результативный пас в спарринге "Боруссия" - "Фортуна"

КИЕВ. 7 января. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в победе в контрольной игре “Боруссии” Дортмунд над немецкой “Фортуной” из Дюссельдорфа, передает УНН.

Наш земляк ближе к завершению основного времени на скорости ворвался в штрафную, убрал визави и отдал нацеленную передачу на Синдзи Кагаву. Японцу осталось только переправить мяч в сетку ворот.

Не обошлось без Ярмоленко и при первом взятии ворот “Фортуны”. На 70 минуте под удар украинском бросился защитник. Мяч отлетел к Исааку, который и записал гол в свой актив.

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Встреча закончилась со счетом 2:0, а Ярмоленко провел на поле весь поединок.

Добавим также, первый официальный матч для “шмелей” состоится 14 января. Тогда подопечные Петера Штегер сыграют с “Вольфсбургом”.

Как ранее сообщало УНН, вингер сборной Украины и дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко отличился высокой эффективностью в первой половине сезона, потрапишы в 10-ку лучших игроков топ-чемпионатов с участием в результативных атаках.

Источник: УНН
Теги: Футбол
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