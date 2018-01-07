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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 7 января. УНН. Национальный банк Украины на 7 января 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 7 января установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1183.905145;

Серебро - 15.428145;

Платина - 856.518660;

Палладий - 978.106469.

По сравнению с 6 января, стоимость всех банковских металлов не изменилась.

Источник: УНН
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