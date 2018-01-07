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Воскресенье, 7 января 2018, 05:50 • Самуил Проскуряков
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 7 января. УНН. Национальный банк Украины на 7 января 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1183.905145;
Серебро - 15.428145;
Платина - 856.518660;
Палладий - 978.106469.
По сравнению с 6 января, стоимость всех банковских металлов не изменилась.
Источник: УНН
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