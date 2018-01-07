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Воскресенье, 7 января 2018, 06:03 • Самуил Проскуряков
Сегодня в Украине ожидается облачная погода
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 10 ° тепла.
Источник: УНН
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