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Сегодня в Украине ожидается облачная погода

Сегодня в Украине ожидается облачная погода

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем ​​3-8 ° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 10 ° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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