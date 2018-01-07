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Определились составы сборных Украины на эстафетные биатлонные гонки в Оберхофе

Определились составы сборных Украины на эстафетные биатлонные гонки в Оберхофе

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня Оберхоф (Германия) принимать две эстафетные гонки (у женщин и мужчин) в рамках заключительного соревновательного дня четвертого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

Сначала на трассу выйдут представительницы прекрасного пола. Состав “желто-синих” имеет следующий вид: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

Мужской ростер Украины под руководством словацкого специалиста Юрая Санитры выглядит так — Артем Тищенко, Артем Прима, Владимир Семаков и Дмитрий Подручный.

Как сообщал УНН, на этапе в Оберхофе Вите Семеренко удалось завоевать “бронзу”, а Подручный дважды финишировал в топ-10.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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