В христианские храмы в Сирии возвращают похищенные боевиками иконы

КИЕВ. 7 января. УНН. В христианские храмы сирийского города Маалюля возвращают похищенные террористами иконы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви. Иконы перехватили в городке на сирийско-ливанской границе, куда боевики вывезли их для продажи на черном рынке”, - рассказал журналистам представитель городской администрации Джозеф Салладин.

Маалюля — небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюля, среди прочих, включая монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи, в которой уже проходят службы.

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Работы по восстановлению храмового комплекса, ограбленного боевиками Джебхат-ан-Нусра, удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволил доставлять стройматериалы в Маалюля ускоренными темпами.

Как ранее сообщало УНН, в церкви святого Павла в Мосуле 25 декабря 2017 впервые провели рождественскую службу после освобождения города от боевиков так называемой “Исламского государства”. Рождественская месса состоялась в храме впервые за несколько лет. К этому соблюдения каких-либо христианских обрядов было запрещено под страхом смерти. В течение церемонии внутри и снаружи храма дежурили военные. Белые простыни закрывали выбиты окна.