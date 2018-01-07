Подразделения ГСЧС на Рождество будут работать в усиленном режиме

КИЕВ. 7 января. УНН. На период празднования Рождества Христова спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.

В каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Всего с 6 января до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники. Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия находится и авиация, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Как сообщал УНН, сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.