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В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника

В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника

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КИЕВ. 7 января. УНН. В небе над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника, передает УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт UAVGH000 стартовал с территории Винницкой области, пролетел над Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областями, сделав несколько кругов, а также пролетел над территорией Донецкой и Луганской областями, в частности зоной АТО.

Данные о борте зашифрованы. Указанный позывной UAVGH000 принадлежит стратегическому разведывательному беспилотнику США RQ-4A Global Hawk.

Отметим, в пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют.

Как сообщал УНН, в декабре в зоне проведения АТО сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".

Источник: УНН
Теги: беспилотники
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