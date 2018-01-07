Сегодня в Лос-Анджелесе вручат "Золотые глобусы"

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения наград премии “Золотой глобус”, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Номинантами в категории “Лучший фильм на иностранном языке” стали ленты:

“Фантастическая женщина” (Чили);

“Сначала они убили моего отца” (Камбоджа);

“На грани” (Германия и Франция);

Нелюбовь” (Россия);

“Квадрат” (Швеция, Германия и Франция).

Лучшими драматическими сериалами могут стать:

“Корона”;

“Игра престолов”;

“Рассказ служанки”;

“Очень странные дела”;

“Это мы”.

По количеству номинаций в этом году лидируют: мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо “Форма воды” (7 номинаций), фильмы “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

Ведущим церемонии “Золотой глобус” стал Сет Майерс.

Справка УНН. “Золотой глобус” — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. С присуждения “Золотого глобуса” начинается сезон различных наград в области кино и телевидения, который традиционно завершается церемонией награды “Оскара”. “Золотой глобус” присуждается по результатам голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Напомним, стали известны номинанты 75-й премии “Золотой глобус”.