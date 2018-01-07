Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 07 января 2018 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат "Золотые глобусы"

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат "Золотые глобусы"

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения наград премии “Золотой глобус”, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Номинантами в категории “Лучший фильм на иностранном языке” стали ленты:

  • “Фантастическая женщина” (Чили);
  • “Сначала они убили моего отца” (Камбоджа);
  • “На грани” (Германия и Франция);
  • Нелюбовь” (Россия);
  • “Квадрат” (Швеция, Германия и Франция).

Лучшими драматическими сериалами могут стать:

  • “Корона”;
  • “Игра престолов”;
  • “Рассказ служанки”;
  • “Очень странные дела”;
  • “Это мы”.

По количеству номинаций в этом году лидируют: мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо “Форма воды” (7 номинаций), фильмы “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

Ведущим церемонии “Золотой глобус” стал Сет Майерс.

Справка УНН. “Золотой глобус” — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. С присуждения “Золотого глобуса” начинается сезон различных наград в области кино и телевидения, который традиционно завершается церемонией награды “Оскара”. “Золотой глобус” присуждается по результатам голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Напомним, стали известны номинанты 75-й премии “Золотой глобус”.

Источник: УНН
Теги: Лос-Анджелес, сериалы, награда, фильм, премия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.