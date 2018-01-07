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Землетрясение всколыхнуло северо-восток Индии

Землетрясение всколыхнуло северо-восток Индии

КИЕВ. 7 января. УНН. В воскресенье, 7 января, на северо-востоке Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

“Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях от землетрясения нет.

Напомним, в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Индия, пострадавшие, жертвы
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