Новости: Общество
Воскресенье, 7 января 2018, 13:21 • Ася Красоха
Пограничники подсчитали сумму предложенных им взяток за год
КИЕВ. 7 января. УНН. В течение 2017 года украинским пограничникам предложили взяток на общую сумму свыше одного миллиона гривен. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
“За прошлый год сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений о попытках подкупа. Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в Сумской области гражданин России пытался “купить” пограничников за 5 тысяч российских рублей.
Источник: УНН
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