Массовые мероприятия в рождественскую ночь прошли без нарушений порядка - МВД

КИЕВ. 7 января. УНН. Участие в массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли около 5 млн граждан, существенных нарушений порядка не зафиксировано. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7000 правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", - сообщил С.Яровой.

Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал замминистра.

По его словам, подразделения ГСЧС совершили 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находились около 8 тысяч человек.

"Работники Государственной пограничной службы оформили и пропустили больше 200 тысяч человек и около 47 тысяч транспортных средств. При этом пограничники зафиксировали 10 срабатываний базы Интерпола и передали нарушителей Нацполиции", - отметил С.Яровой.

Как сообщал УНН, в период празднования Рождества Христова спасатели переходят на усиленный режим несения службы.