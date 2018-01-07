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Названы районы Киева, где проживает больше всего субсидиантов

Названы районы Киева, где проживает больше всего субсидиантов

КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на ноябрь 2017 года, наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зафиксировано в Днепровском и Деснянском районах Киева: 13,8% и 13,7% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

“Среди районов Киева наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, находится в Днепровском и Деснянском районах (13,8% и 13,7% соответственно), а наименьшее — в Печерском районе (3,2%)”, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в целом в ноябре 2017 года в столице субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 271,6 тыс. домохозяйств, что на 14,7% больше, чем в ноябре 2016 года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2017 года составил 399,2 грн. Наибольший размер субсидии зафиксирован в Святошинском районе (772,9 грн).

В течение 11 месяцев прошлого года субсидии для оплаты ЖКУ были назначены для 382,1 тыс. домохозяйств (98,9% из числа обратившихся).

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ, предназначенных столичным домохозяйствам, в январе — ноябре 2017 года составила 197 млн ​​628,7 тыс. грн, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, стало известно, в каких районах столицы киевлянам платят самые большие зарплаты.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Киев, коммунальные услуги
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