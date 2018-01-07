К расследованию убийства Ноздровской привлекли 300 работников Нацполиции

КИЕВ. 7 января. УНН. К расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской привлекли 300 работников Национальной полиции, в частности оперативников Департамента уголовного розыска и следователей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем главы Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", - отметил С.Яровой.

В.Аброськин сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства правозащитницы.

"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - подчеркнул он.

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Он также добавил, что сейчас в полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет уведомлена о них только по их полному окончанию.

Напомним, в Киевской области в реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.