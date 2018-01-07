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Жители Сиднея страдают от рекордной жары

Жители Сиднея страдают от рекордной жары

КИЕВ. 7 января. УНН. В Сиднее (Австралия) зафиксирована самая высокая температура за последние 79 лет - 47,3 градуса по Цельсию, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Последний раз такая жара там была в 1939 году, когда температура воздуха поднялась до почти 49 градусов.

По мнению экспертов, такая жара вызвана изменением климата, и погодные условия будут становиться все более экстремальными.

Спасатели предупредили об опасности пожаров и запретили разводить костры в районе Сиднея.

Отметим, лесные пожары - традиционное стихийное бедствие для Австралии в течение летнего сезона (в южном полушарии сейчас климатическое лето). На юге страны уже произошло несколько пожаров в которых пострадали здания.

Австралийцев еще в сентябре предупредили об угрозе будущих пожаров из-за крайне сухой погоды.

Напомним, по меньшей мере 22 человека стали жертвами непогоды, всколыхнувшей США. Люди умерли из-за сильных морозов.

Источник: УНН
Теги: Австралия, Сидней, жара
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