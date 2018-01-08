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Полицейские в Рождество катали детей в служебной машине возле Софийской площади

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КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня на Софийской площади в рамках программы "Патрульная полиция для детей", малышей катали на патрульных машинах, позволяли включать сирены и примерить экипировку, передает УНН.

Акцию устроили по инициативе патрульных полицейских. Детей возили вдоль улицы Владимирской три патрульные машины. В других двух дети могли поиграть с громкоговорителем и мигалками. Также все желающие могли примерить бронежилеты и каски. Также дети имели возможность проехаться вместе с конной пехотой.

"Сегодняшнюю акцию мы создали для детей и их родителей, для того, чтобы поздравить их с Рождеством. Для того чтобы у детей была возможность познакомиться поближе с полицейскими и почувствовать себя хоть на минутку маленьким копом. Возможно, кто-то из них, когда вырастет, захочет присоединиться к нам", - прокомментировала акцию начальник отдела связей с общественностью департамента патрульной полиции старший лейтенант Екатерина Белугина.

Полицейские рассказывали основные принципы работы во время патруля, и проверяли у младшего поколения основные знания ПДД. По словам К.Белугиной, они ожидали менее активное участие детей в этой акции.

Как сообщал УНН, украинские госведомства на Рождество "поколядували" в Twitter.

Источник: УНН
Теги: дети, Софийская площадь, Рождество, полицейские
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