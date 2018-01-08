Во время рождественского застолья в Харькове мужчина убил сожительницу

КИЕВ. 7 января. УНН. В Харькове 28-летний мужчина во время рождественского застолья убил 31-летнюю сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

"В рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку. Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас он задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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