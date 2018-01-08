Немецкий политик предложил ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками

КИЕВ. 7 января. УНН. Заместитель председателя немецкого Бундестага и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Опперман предложил ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя сроками периодами, передает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.

В интервью газете Welt am Sonntag Опперман также высказался за продолжение одного легислатурного срока (период деятельности избранного представительного органа; “легислатура” — синоним слову “парламент”) из четырех в настоящее время до пяти лет. “Через 10 лет вряд ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия”, — считает Опперман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Консерваторы и социал-демократы Германии анонсировали начало предварительных переговоров о коалиции

Политик заявил, что желает Ангеле Меркель “от всей души того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста”.

Следует отметить, что Ангела Меркель 7 декабря 2016 была четвертый раз избрана лидером ХДС, с целью дальнейшего баллотирования на пост канцлера. За ее кандидатуру проголосовали 89,5 процента участников партийного съезда в Эссене. Первая женщина на посту Федерального канцлера Германии. Человек года журнала “Тайм” (2015), самая влиятельная женщина планеты по версии журнала “Форбс”. 15 ноября 2016 объявила, что в четвертый раз выдвигаться в канцлеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

Как ранее сообщало УНН, коалиционное объединение немецких партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС / ХСС) планирует представить в Бундестаге до 27 января предложения по усилению мер против антисемитизма среди мигрантов в Германии.