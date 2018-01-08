Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном режиме с лидером Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг КНДР и в Иране, передает УНН со ссылкой на пресс-службау Белого дома.

“Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного сообщества добиться полной денуклеаризации Северной Кореи”, — говорится в сообщении.

“Президенты также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране были признаком того, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, зато направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом”, — отмечается в документе.

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Официального сообщения от французской стороны о разговоре лидеров пока не поступало.

Как ранее сообщало УНН, Париж не согласился с Вашингтоном в оценке происходящего в Иране, а постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр предостерег от использования ситуации в Иране в свою пользу подчеркнув, что политические изменения в Исламской Республике должны стать результатом работы народа этой страны, а не влияния извне. Это стало реакцией на слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила о опасность развития ситуации в стране по сирийским сценарием, а то, что происходит в Иране, по ее словам, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа страны и вопросы международного мира и безопасности.