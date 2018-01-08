Войска Асада приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиб

КИЕВ. 8 января. УНН. Армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения выбила террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска), передает УНН со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации телеканала, войска Асада овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. По его информации, правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был потерян в 2014 году.

Ожесточенные бои с боевиками “Джебхат ан-Нусра” и воюющей на ее стороне экстремистской группировкой “Ахрара аш-Шам” продолжаются больше месяца в северо-западном регионе Сирии. За этот период армия и ополченцы уничтожили более 600 боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Им удалось освободить 87 поселков и ферм, а также вернуть утраченные ранее позиции.

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По свидетельству члена Комиссии по национальному примирению, депутата Народного Совета (парламента) Ахмеда Хасана Хиляль, сирийские войска вошли в ряд населенных пунктов без единого выстрела. “Жители приветствовали бойцов сирийской армии”, — заявил он в интервью газете Al-Watan.

Депутат подчеркнул, что “большая часть населения Идлиб желает заключения соглашения о перемирии”. По его данным, три четверти вооруженных группировок в Идлибе состоят из наемников и формирований, отпали в эту провинцию из других регионов. “Люди устали от присутствия чужаков и хотят возвращения к мирной жизни”, — отметил Хиляль.

Как ранее сообщало УНН, сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии).