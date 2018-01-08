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Американский центровой "Будивельника" перешел к литовскому БК "Витаутас"

Американский центровой "Будивельника" перешел к литовскому БК "Витаутас"

КИЕВ. 8 января. УНН. Американский центровой Кервин Бристол, который начинал нынешний сезон в киевском “Строителю”, сменил клубную прописку, передает УНН со ссылкой на сайт нового клуба “бигмена”.

Новым коллективом американца стал литовский БК “Витаутас” в котором выступает разыгрывающий защитник сборной Украины Денис Лукашов, а также принимать звездного новичка клуба НБА “Лос-Анджелес Лейкерс” Лонге Болла — ламелей и Лианджело.

Примечательно, что “Витаутас” имеет только 4 выигрыше при 14 поражениях и разделяет последние 9-10 места в чемпионате Литвы.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Бристол за киевский клуб провел 14 матчей, в которых набирал 3,4 очков, 5,7 подборов и 1,5 блок-шотов.

Напомним, что американский разыгрывающий “зданий” Филдс также покинул команду ради выступления в Литве.

Как сообщал УНН, Бристол был одним из пяти игроков “Будивельника”, которые нарушили режим и отказались ехать с клубом на матч Кубка страны.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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