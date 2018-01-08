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Первые награды премии "Золотой глобус"

Первые награды премии "Золотой глобус"

КИЕВ. 8 января. УНН. Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале “Большая маленькая ложь”, а Сэм Рокуэлл получил “Золотой глобус” в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за картину “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”, передает УНН со ссылкой на NBC.

Рейчел Броснахен удостоена премии за роль первого плана в сериале “Удивительная миссис Мейзел”. Элизабет Мосс получила “Золотой глобус” за роль в драматическом сериале “Рассказ служанки”.

Джеймс Франко завоевал “Золотой глобус” в номинации “Лучший актер в комедии или мюзикле” за роль в картине “Горе-создатель” (The Disaster Artist). За награду в этой номинации также боролись Стив Карелл (“Битва полов”), Хью Джекман (“Самый шоумен”), Дэниэл Калуя (“Долой”) и Эльгорт (“Малыш на драйве”).

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Французский композитор Александр Депла стал триумфатор за музыку к картине “Вид воды”. “Золотой глобус” за лучшую оригинальную песню завоевали авторы композиции This Is Me из кинофильма “Наибольший шоумен” Бенджи Пасек и Джастин Пол.

Как ранее сообщало УНН, участницы движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo, вместе с известными актрисами провели в воскресенье акцию перед началом вручения кинопремии “Золотой глобус” в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Источник: УНН
Теги: кино
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