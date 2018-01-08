Новости: Экономика
Понедельник, 8 января 2018, 05:24 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн / долл
КИЕВ. 8 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 января установлены на таком уровне:
28,013366 грн за доллар;
33,798126 грн за евро;
0,486340 грн за российский рубль;
37,931524 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 7 января, курс всех валют не изменился.
Источник: УНН
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