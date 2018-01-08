КИЕВ. 8 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 января установлены на таком уровне:

28,013366 грн за доллар;

33,798126 грн за евро;

0,486340 грн за российский рубль;

37,931524 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 7 января, курс всех валют не изменился.