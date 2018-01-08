Женщина с признаками наркотического опьянения провезла патрульного полкилометра на капоте авто

КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львове, вчера 7 января, местная жительница, сбила и провезла полкилометра на капоте своего автомобиля, патрульного полицейского. Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения.

"По требованию патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушителем, инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения. Вдруг женщина намеренно начала движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом вывернув рулем и сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Провезя его по улице Генерала Чупринки, повернув на улицу Ю.Захаревича, а затем на улицу Котляревского - сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия", - рассказали в патрульной полиции.

Патрульные установили кому принадлежит автомобиль и обнаружили его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала.

"Личность гражданки также установлена. Свидетели указали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения", - уточнили правоохранители.

В полиции добавили, что пострадавшего патрульного забрала скорая, у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки. На месте происшествия работали следователи. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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