Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 08 января 2018 17:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

КИЕВ. 8 января. УНН. В январе этого года в Азербайджане Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Куртис Скапарротти намерен встретиться с руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Об этом говорится в статье, размещенной в американском издании BuzzFeed News, передает УНН.

"Позже в этом месяце генерал армии Кертис Скапарротти, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил Европы, встретится с Валерием Герасимовым - главой Генерального штаба России генералом армии Вооруженных сил, в Баку, Азербайджан, по данным американских и европейских официальных лиц", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в 2018 году не стоит ожидать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт

Также сообщается, что в январе-феврале запланирована очередная встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Напомним, правительство Украины уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.