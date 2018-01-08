Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 08 января 2018 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Днепре неизвестный ранил ножом таксиста и угнал его авто

В Днепре неизвестный ранил ножом таксиста и угнал его авто

КИЕВ. 8 января. УНН. В одном из районов города Днепр в ночь с 7 на 8 января, неизвестный напал с ножом на таксиста и завладел его автомобилем. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

"По предварительной информации неизвестный злоумышленник напал на водителя такси, и при этом нанес ему многочисленные ножевые ранения, в том числе живота и рук. После этого, злоумышленник завладел автомобилем и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. Поиски злоумышленника продолжаются, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, сотрудники криминальной полиции Мукачевского отдела установили и задержали 26-летнего мукачевца за убийство юноши из ревности в подъезде многоэтажки на улице Шандора Петефи в Мукачево.

Источник: УНН
Теги: полиция, нападение, Днепр, автомобили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.