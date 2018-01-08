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Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Элина Свитолина

КИЕВ. 8 января. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации, передает УНН.

Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом крупном шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку.

Первым номером рейтинга осталась румынка Симона Халеп.

На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснив на третью строчку испанку Гарбине Мугуруса.

Как сообщал УНН, ранее Свитолина завоевала десятый в карьере титул WTA.

Источник: УНН
Теги: тенис
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