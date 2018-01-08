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Представители Ирана и стран ЕС обсудят иранскую ядерную программу

Представители Ирана и стран ЕС обсудят иранскую ядерную программу

КИЕВ. 8 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил о намерении провести с представителями трех стран Евросоюза консультативное заседание для обсуждения иранской ядерной программы, со ссылкой на агентство IRNA сообщает УНН.

Дата и место проведения встречи пока не определены. По словам иранского министра, встреча будет посвящена "деструктивной политике США по отношению к ядерной сделке".

Как уточняет агентство Mehr, на встрече будут присутствовать представители Великобритании, Германии и Франции. Глава иранского МИД также добавил, что на заседании не будет затрагиваться тема антиправительственных протестов, которые проходят в Иране с конца декабря.

Напомним, Европейский Союз настаивает на защите договора 2015 года по ядерной программе Ирана, и надеется на его соблюдение всеми сторонами, поскольку данный договор делает мир более безопасным.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Иран, переговоры, ядерное топливо
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