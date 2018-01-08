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Подрыв автобуса футболистов "Боруссии": подозреваемый признался в содеянном

Подрыв автобуса футболистов "Боруссии": подозреваемый признался в содеянном

КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, во время допроса в суде обвиняемый в подрыве автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия" признал вину в преступлении, передает УНН со ссылкой на телеканал N 24.

28-летний подсудимый сообщил, что не хотел никого травмировать.

"Я специально установил взрывчатку таким образом, чтобы она не нанесла вреда", - сказал он добавив, что сожалеет о случившемся.

Ожидается, что приговор подсудимому будет вынесен не раньше весны 2018 года.

Напомним, 11 апреля 2017 у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Марк Бартра, которому в руку попал осколок.

В августе 2017 подозреваемому в нападении на автобус ФК "Боруссия" россиянину предъявили официальное обвинение.

Источник: УНН
Теги: суд, футбол, взрыв
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