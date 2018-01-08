В запорожской больнице в отделении детской интенсивной терапии произошло короткое замыкание

КИЕВ. 8 января. УНН. В детской больнице города Запорожье в результате короткого замыкания, произошло задымление в помещении, где находились младенцы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС.

По словам спасателей, 8 января в 01:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение от медперсонала о задымлении в одном из помещений детской больницы №5 Хортицкого района Запорожья.

"На месте происшествия спасатели установили, что на первом этаже в помещении компрессорной отделения детской интенсивной терапии произошло короткое замыкание электропроводки медицинского оборудования без последующего горения. На момент возникновения замыкания в помещении находилось 11 младенцев. Недоношенные дети и новорожденные с патологией нуждаются в тщательном, особом уходе. Одним из эффективных методов поддержания здоровья новорожденного является помещение его в инкубатор. Эвакуация из здания не проводилась, так как младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу аппаратов, так как каждый имеет свой блок питания и освободили помещение от дыма путем проветривания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области в результате пожара погибли двое детей

Учитывая тот факт, что это объект с круглосуточным массовым пребыванием людей, на место происшествия прибыли 14 единиц техники и 58 человек личного состава. По факту событий соответствующие органы проводят расследование.

Напомним, в Днепровском районе столицы, во время тушения пожара в многоэтажном доме, спасатели нашли тело пожилой женщины.