Путин присвоил новый чин помощнику Суркова, который призывал к созданию "Бессарабии" в Одесской области

КИЕВ. 8 января. УНН. Владимир Путин присвоил новый чин помощнику помощника Президента Российской Федерации Владислава Суркова Инал Ардзинба, которого подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный интернет-портал Государственной системы правовой информации РФ.

Так, согласно указу №578 от 2 декабря 2017 года, Иналу Ардзинба, начальнику департамента Управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, "Республикой Абхазия" и "Республикой Южная Осетия" присваивается классный чин государственной гражданской службы РФ, а именно действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

Напомним, раньше Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении помощнику помощника Президента Российской Федерации Владислава Суркова Иналу Ардзинба в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, а именно в приготовлении к изменению государственной границы Украины, нарушении порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Следствием установлено, что в период с января по апрель 2015 на территории Российской Федерации подозреваемый в сговоре с другими лицами занимался вербовкой единомышленников и создавал предпосылки для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области.

В состав так называемой "республики" должны были войти территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского, Ренийского, Килийского, Измаильского районов, что привело бы к незаконному изменению государственных границ Украины.

Кроме того, указанный гражданин подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а именно в участии в террористической организации "ДНР" и содействии ее деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).