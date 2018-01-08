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Понедельник, 8 января 2018, 15:18 • Илона Федоришин
В Нью-Йорке загорелась Trump Tower
КИЕВ. 8 января. УНН. В Нью-Йоркуe 58-этажной башне Трампа вспыхнул пожар. Об этом сообщает The Mirror, передает УНН.
На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают пожарные.
На данный момент информации о пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Firefighters are responding to an incident at Trump Tower in New York City pic.twitter.com/HGQ5AfViAN— Sky News (@SkyNews) 8 січня 2018 р.
Источник: УНН
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