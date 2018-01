В Нью-Йорке загорелась Trump Tower

КИЕВ. 8 января. УНН. В Нью-Йоркуe 58-этажной башне Трампа вспыхнул пожар. Об этом сообщает The Mirror, передает УНН.

На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают пожарные.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Firefighters are responding to an incident at Trump Tower in New York City pic.twitter.com/HGQ5AfViAN