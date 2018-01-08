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В Нью-Йорке загорелась Trump Tower

КИЕВ. 8 января. УНН. В Нью-Йоркуe 58-этажной башне Трампа вспыхнул пожар. Об этом сообщает The Mirror, передает УНН.

На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают пожарные.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. 

 

Источник: УНН
Теги: пожар
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