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Папа Римский призвал к диалогу с Кореей и к запрету ядерного оружия

Папа Римский призвал к диалогу с Кореей и к запрету ядерного оружия

КИЕВ. 8 января. УНН. Папа Римский Франциск призвал все страны поддержать диалог, чтобы снизить напряжение на Корейском полуострове и проработать законодательный запрет ядерного оружия. Об этом он заявил во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом престоле в обращении, известном как "Состояние мира", сообщает Reuters, передает УНН.

"Чрезвычайно важно поддерживать любую попытку к диалогу на Корейском полуострове, чтобы найти новые способы преодолеть существующие споры, развить взаимное доверие и обеспечить мирное будущее корейского народа и всего мира", - сказал Франциск.

Понтифик подчеркнул, что ядерное оружие должно быть запрещено, цитируя документ, выданный папой Римским Иоанном XXIII в разгар "холодной войны".

Напомним, Папа Римский призвал развитые страны принимать больше беженцев.

Источник: УНН
Теги: Папа Римский
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