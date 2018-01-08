Президент посетил семью Героя Украины, танкиста Е.Межевикина
КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины, тонкости Евгения Межевикина. Об этом Президент написал на своей странице в twitter, передает УНН.
"Встреча с Героем Украины, танкистом Евгением Межевикиным и его семьей - одна из тех, которую невозможно забыть. Но больше всего запало в душу признание Андрюши - сына Евгения - о том, что он хочет стать танкистом, как и папа. Гордимся настоящими защитниками!", - написал он.
Напомним, Президент Украины П.Порошенко признал, что украинское общество устало, отчаялось и все еще не чувствует положительных изменений.
Зустріч з Героєм України, танкістом Євгеном Межевікіним та його родиною – одна з тих, які неможливо забути.— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 січня 2018 р.
Але найбільше запало в душу зізнання Андрійка – сина Євгена – про те, що він хоче стати танкістом, як і тато. Пишаємося справжніми захисниками!#ВідеоРоку pic.twitter.com/mPTTMwdT25