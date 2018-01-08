Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 08 января 2018 17:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Президент посетил семью Героя Украины, танкиста Е.Межевикина

Президент посетил семью Героя Украины, танкиста Е.Межевикина

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины, тонкости Евгения Межевикина. Об этом Президент написал на своей странице в twitter, передает УНН.

"Встреча с Героем Украины, танкистом Евгением Межевикиным и его семьей - одна из тех, которую невозможно забыть. Но больше всего запало в душу признание Андрюши - сына Евгения - о том, что он хочет стать танкистом, как и папа. Гордимся настоящими защитниками!", - написал он.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко признал, что украинское общество устало, отчаялось и все еще не чувствует положительных изменений.

Источник: УНН
Теги: Герой Украины, танки, Президент, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.