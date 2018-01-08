Президент посетил семью Героя Украины, танкиста Е.Межевикина

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины, тонкости Евгения Межевикина. Об этом Президент написал на своей странице в twitter, передает УНН.

"Встреча с Героем Украины, танкистом Евгением Межевикиным и его семьей - одна из тех, которую невозможно забыть. Но больше всего запало в душу признание Андрюши - сына Евгения - о том, что он хочет стать танкистом, как и папа. Гордимся настоящими защитниками!", - написал он.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко признал, что украинское общество устало, отчаялось и все еще не чувствует положительных изменений.