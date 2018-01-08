Стало известно, где в Украине проживает больше всего безработных

КИЕВ. 8 января. УНН. В январе-сентябре 2017 количество безработных в Украине составляла 367,9 тыс. человек. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

По итогам 9 месяцев 2017 наибольшее количество безработных было зарегистрировано в Днепропетровской области - 28,3 тыс. человек, в Харьковской обл - 22, 9 тыс. человек и Винницкой области - 22 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 10 тысяч участников АТО официально безработные



В то же время, в течение отчетного периода наименьшее количество безработных в Украине было зарегистрировано в Закарпатской обл - 5,9 тыс. человек, в Луганской обл - 7,1 тыс. человек и на Буковине - 7,8 тыс. человек.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, в третьем квартале 2017 безработных украинский уменьшилось.