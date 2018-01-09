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Изобретен первый в мире летающий спортивный автомобиль

Изобретен первый в мире летающий спортивный автомобиль

КИЕВ. 8 января. УНН. Компания Samson Motors разработала первый в мире летающий спорткар FLYING, передает УНН со ссылкой на британское издание mirror.co.uk

Сообщается, что FLYING способен разгонятся до 300 км в час и достигать почти 5 тыс метров в высоту.

"Автомобиль будущего может быть вашим всего за 90 тыс. фунтов стерлингов (порядка 121 тыс. дол, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летающий спортивный автомобиль поступит в продажу уже в 2018 году.

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Образец функционирует как обычный автомобиль, но может легко превращаться в самолет. После полета спортивный автомобиль возвращается в режим езды, а крылья надежно укладываются.

Представители Samson Motors предупредили, что для полета на спорткаре потребуется специальная лицензия "частного пилота".

Также сообщается, что летающий спорткар FLYING минимально вредит окружающей среде.

Напомним, Uber анонсировал показательные запуски летающих такси в 2020 году

 

Источник: УНН
Теги: авто
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