Изобретен первый в мире летающий спортивный автомобиль

КИЕВ. 8 января. УНН. Компания Samson Motors разработала первый в мире летающий спорткар FLYING, передает УНН со ссылкой на британское издание mirror.co.uk

Сообщается, что FLYING способен разгонятся до 300 км в час и достигать почти 5 тыс метров в высоту.

"Автомобиль будущего может быть вашим всего за 90 тыс. фунтов стерлингов (порядка 121 тыс. дол, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летающий спортивный автомобиль поступит в продажу уже в 2018 году.

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Образец функционирует как обычный автомобиль, но может легко превращаться в самолет. После полета спортивный автомобиль возвращается в режим езды, а крылья надежно укладываются.

Представители Samson Motors предупредили, что для полета на спорткаре потребуется специальная лицензия "частного пилота".

Также сообщается, что летающий спорткар FLYING минимально вредит окружающей среде.

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