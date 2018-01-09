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Успешную операцию по разделению сиамских близнецов провели в Саудовской Аравии

Успешную операцию по разделению сиамских близнецов провели в Саудовской Аравии

КИЕВ. 8 января. УНН. Спасательная операция по разделению палестинских сиамских близнецов из Газы успешно прошла в Саудовской Аравии. Об этом пишет SAUDIANEWS, сообщает УНН.

Девочек назвали Фарах и Ханейн. Операция была проведена в детской больнице короля Абдуллы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Врачи говорят, что близнецы, родились в октябре, имели общую нижнюю часть, но отдельные легкие и сердце. Операция требовала разделения отделения кишечника, печени и стенок таза.

Близнецы были доставлены в Саудовской Аравии в декабре, после того, как они были перевезены из Газы в Иорданию, сообщают саудовские СМИ.

В палестинской больнице, где родились девушки, не было возможности разделить девушек. В Саудовскую Аравию их привезли и бесплатно прооперировали по распоряжению аравийского принца Мухаммада бин Салмана.

Источник: УНН
Теги: Саудовская Аравия
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