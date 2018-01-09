Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Организаторы показали ведущих песенного конкурса в Лиссабоне

КИЕВ. 8 января. УНН. Ведущими песенного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины. Об этом говорится на официальном сайте организаторов конкурса, передает УНН.

Филомена Каутела, Силвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо будут ведущими прямых эфиров на Евровидение-2018 в Лиссабоне.

Напомним, стал известен список стран-участников и новый логотип Евровидение-2018.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.