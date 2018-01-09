Организаторы показали ведущих песенного конкурса в Лиссабоне

КИЕВ. 8 января. УНН. Ведущими песенного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины. Об этом говорится на официальном сайте организаторов конкурса, передает УНН.

Филомена Каутела, Силвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо будут ведущими прямых эфиров на Евровидение-2018 в Лиссабоне.

Напомним, стал известен список стран-участников и новый логотип Евровидение-2018.