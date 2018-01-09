Новости: Культура
Понедельник, 8 января 2018, 19:30 • Илона Федоришин
Организаторы показали ведущих песенного конкурса в Лиссабоне
КИЕВ. 8 января. УНН. Ведущими песенного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне будут четыре женщины. Об этом говорится на официальном сайте организаторов конкурса, передает УНН.
Филомена Каутела, Силвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо будут ведущими прямых эфиров на Евровидение-2018 в Лиссабоне.
Напомним, стал известен список стран-участников и новый логотип Евровидение-2018.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час