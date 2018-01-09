Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые

КИЕВ. 8 января. УНН. Информация о задержанном подозреваемом в убийстве юристки Ирины Ноздровской будет раскрыта 9 января. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в сети twitter, передает УНН.

"Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве И.Ноздровской. Доказательства более чем весомые. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки И.Ноздровской.